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Haberler A Milli Futbol Takımı

Milli takımla kupa istiyorum

Arda Güler, hedefini açıkladı: "Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımla kupa kazanmak istiyorum. Başarılar kazanmak istiyorum. Yeniden Samsun'da olmak çok güzel. Kariyerimin en güzel gollerimden birini burada attım. İnşallah yine gol atarım ama öncelikle kazanmak istiyoruz."

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Milli takımla kupa istiyorum

Arda Güler, hedefini açıkladı: "Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımla kupa kazanmak istiyorum. Başarılar kazanmak istiyorum. Yeniden Samsun'da olmak çok güzel. Kariyerimin en güzel gollerimden birini burada attım. İnşallah yine gol atarım ama öncelikle kazanmak istiyoruz."

ANCELOTTİ'YLE SORUNUM YOK

Arda Güler, 'Ancelotti ile gerginlik yaşadığın speküle ediliyor. Böyle bir şey var mı?' sorusuna; "Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Her şey yolunda. Her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok" yanıtını verdi.

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