Arda Güler'den Karadağ maçı öncesi flaş Carlo Ancelotti açıklaması!

A Milli Takım'ın Karadağ ile oynayacağı karşılaşma öncesi basın toplantısı gerçekleşti. Toplantıda kendisine yönlendiren soruları yanıtlayan Arda Güler, Ancelotti ile arasındaki gerginlik ile ilgili iddialara cevap verdi.

"ANCELOTTİ İLE GERGİNLİK YAŞADIĞIN SPEKÜLE EDİLİYOR. BÖYLE BİR ŞEY VAR MI? "

"Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum."

MİLLİ TAKIMDAKİ ROLÜ VE HAYALLERİ HAKKINDA

"Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımla kupa kazanmak istiyorum. Başarılar kazanmak istiyorum. Rolle ilgili, bazen orta sahada, bazen sağ kanatta oynuyorum. Hocalarım ne isterse onları yapmaya çalışıyorum."

"KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLLERİNDEN BİRİNİ..."

"Yeniden Samsun'da olmak çok güzel. Kariyerimin en güzel gollerinden birini burada attım. İnşallah yarın da gol atarım ama öncelikle kazanmak istiyoruz."