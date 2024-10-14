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Haberler A Milli Futbol Takımı

Son anda EURO 2016'ya

Türkiye ve İzlanda, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı. Ayyıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'teki maçta rakibine 3-0 yenilerek gruplara kötü bir başlangıç yaptı. Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son karşılaşmasında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan golle 1-0 yenip en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı. Millilerin bu zafere tarihe altın harflerle kazınmıştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Son anda EURO 2016'ya
Türkiye ve İzlanda, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı. Ayyıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'teki maçta rakibine 3-0 yenilerek gruplara kötü bir başlangıç yaptı. Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son karşılaşmasında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan golle 1-0 yenip en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı. Millilerin bu zafere tarihe altın harflerle kazınmıştı.
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