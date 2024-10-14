DİĞER
Son anda EURO 2016'ya
Türkiye ve İzlanda, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı. Ayyıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'teki maçta rakibine 3-0 yenilerek gruplara kötü bir başlangıç yaptı. Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son karşılaşmasında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan golle 1-0 yenip en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı. Millilerin bu zafere tarihe altın harflerle kazınmıştı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.