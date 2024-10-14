Anahtar maç olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda karşılaşmasını grubun şekillenmesi açısından kritik olduğunu söyledi: "Bu maç anahtar maç grup için. İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz ama sonuçlara bakmaksızın söylüyorum biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şartlar zor olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Adaptasyon göstermek zorundasınız. Bunların üstünden gelinebileceğini düşünüyorum."

KARARI BUGÜN VERECEK

Son bir antrenmanımız var. Hemen hemen herkes toparladı. Kadro konusunda yarın (bugün) kararımızı vereceğiz. Her şarta adapte olmanız gerekiyor. Adapte olursanız, farkı ortaya koyabilirsiniz. Rakip bu atmosferde oynamaya daha alışkın ama bu bir bahane değil. En fazla rüzgar rahatsız edebilir. Geri kalan adaptasyonun çok hızlı olması gerekiyor. Atakan, özellikleri çok belirgin ve zeki bir futbolcu. Kendisinin de bizim felsefemize adapte olabileceğini gördük."

FİZİKLERİNİ KULLANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Montella: "Organize bir takım bekliyorum karşımızda. Son maçta ilk yarıda yumuşak bir baskı ile karşıladılar rakibi, ikinci yarıda direkt temaslı baskı kurdular. Fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz İzlanda'nın. Kornerlerde ve taç atışlarında fiziksel özelliklerini kullanmaya çalışıyorlar."

YÜZDE YÜZ HAZIRIZ

A Milli Takım'ın yıldız ismi Orkun Kökçü, İzlanda maçı öncesinde iddialı konuştu. 23 yaşındaki oyuncu maçı kazanmak için geldiklerini belirterek, "Uzun bir yolculuk oldu, saat farkı da var. Burası bayağı soğuk ama bunlar bahane değil. Yüzde yüz hazırız. Dünya Kupası için konuşuyoruz. Gayet iyi Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bunun devamını getirmek istiyoruz" dedi.

MİLLİ HİS GİBİ OLDU

Kerem Aktürkoğlu'nun da Benfica'ya gelmesini yorumlayan Orkun, "İkimiz açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Kerem muhteşem bir oyuncu ve iyi bir insan. Milli takım hissi gibi oldu benim için. Zeki de var. 3 Türkçe konuşan grubu yaptık. Performansa bakarsak benim için de iyi oldu. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.