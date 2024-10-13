  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı

A Milli Takım, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 20:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Sentetik çim olan kapalı antrenman sahası Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay-yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. İdmanda oyuncuların oldukça neşeli olması dikkat çekti. Ay-yıldızlı ekipte aday kadroda yer alan tüm futbolcular, idmanda yer aldı.

A Milli Futbol Takımının idmanını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

İzlanda ile Türkiye arasındaki karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Bursaspor - K. Maraşspor | CANLI
G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı!
DİĞER
Bir Gece Masalı’nın Sıla’sı Ecem Çalhan diziyle ilgili heyecanını paylaştı!
İsrail tanklarından BM üssüne baskın! Birleşmiş Milletler: Bu şok edici bir ihlal, İsrail'den izahat istedik
Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bizim Çocuklar İzlanda maçına hazır! Bizim Çocuklar İzlanda maçına hazır! 20:07
G.Saray evinde kaybetti! G.Saray evinde kaybetti! 18:50
Razgatlıoğlu'dan büyük başarı! Razgatlıoğlu'dan büyük başarı! 18:32
Bursaspor - K. Maraşspor | CANLI Bursaspor - K. Maraşspor | CANLI 18:10
Milli karatecilerimizden madalya şov! Milli karatecilerimizden madalya şov! 17:51
Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması! Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması! 16:20
Daha Eski
Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle maç ertelendi! Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle maç ertelendi! 16:10
Ümit Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı Ümit Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı 16:03
Kadınlar derbisinde kazanan F.Bahçe! Kadınlar derbisinde kazanan F.Bahçe! 15:59
Livakovic'e flaş transfer teklifi! Livakovic'e flaş transfer teklifi! 15:47
Cimbom'un Antalyaspor mesaisi sürüyor! Cimbom'un Antalyaspor mesaisi sürüyor! 14:52
Toprak Portekiz'deki Superpole yarışında ikinci oldu Toprak Portekiz'deki Superpole yarışında ikinci oldu 14:38