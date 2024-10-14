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635'inci maça çıkacağız
A Milli Futbol Takımımız, 101 yıllık tarihinde 349'u resmi, 285'i özel toplam 634 karşılaşma oynayıp, biri hükmen 247 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmalarda 865 gol attı, kalesinde ise 906 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden A Milli Takım, 634 karşılaşmanın 550'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
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