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Milli takım için çalışıyorum
Ümit Milli Takımı'nın golcüsü Erencan Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'na gitmek için elinden geleni yaptığını söyledi: "A Milli Takım'daki hocamız forvetsiz oyun sistemini kullanıyor. Benim mevkim santrfor olduğu için ben de santrfor dışında bir yerde oynayamıyorum. A Milli Takım'da da çok iyi santrforlar var. Fırsat gelirse eminim onlar da çok başarılı olacaklardır. Oraya gitmek için ben de elimden geleni yapıyorum. İnşallah da giderim."
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