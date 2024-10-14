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Haberler A Milli Futbol Takımı

Milli takım için çalışıyorum

Ümit Milli Takımı'nın golcüsü Erencan Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'na gitmek için elinden geleni yaptığını söyledi: "A Milli Takım'daki hocamız forvetsiz oyun sistemini kullanıyor. Benim mevkim santrfor olduğu için ben de santrfor dışında bir yerde oynayamıyorum. A Milli Takım'da da çok iyi santrforlar var. Fırsat gelirse eminim onlar da çok başarılı olacaklardır. Oraya gitmek için ben de elimden geleni yapıyorum. İnşallah da giderim."

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Milli takım için çalışıyorum
Ümit Milli Takımı'nın golcüsü Erencan Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'na gitmek için elinden geleni yaptığını söyledi: "A Milli Takım'daki hocamız forvetsiz oyun sistemini kullanıyor. Benim mevkim santrfor olduğu için ben de santrfor dışında bir yerde oynayamıyorum. A Milli Takım'da da çok iyi santrforlar var. Fırsat gelirse eminim onlar da çok başarılı olacaklardır. Oraya gitmek için ben de elimden geleni yapıyorum. İnşallah da giderim."
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