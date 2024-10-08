Milliler çalıştı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu müsabakanın ardından 14 Ekim Pazartesi günü de İzlanda'nın konuğu olacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde İstanbul'da toplandı. İlk çalışmasını yapan ay-yıldızlılar, Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek. A Milli Takım kafilesi, 10 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Karadağ maçı öncesindeki resmi antrenmanın ardından saat 16.00'da uçakla Samsun'a gidecek.

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Psikolojik şiddete de karşıyız. Atakan Karazor'un 2022 yılından beri davası sürüyor. Biz de Atakan Karazor kardeşimizin masum olduğuna inanıyoruz. Umuyoruz ki çok yakın bir zamanda davası beraat ile sonuçlanacak" dedi.