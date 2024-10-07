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Haberler A Milli Futbol Takımı

A Milli Takım'da Karadağ maçı hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü Samsun'da oynayacağı Karadağ maçı hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 20:25
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A Milli Takım'da Karadağ maçı hazırlıkları başladı

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar için bugün Riva'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan milliler, hazırlıklara başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan Merih Demiral tedbir amaçlı antrenmanda yer almazken; İsmail Yüksek ve Mert Günok sakatlıkları, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu ve Zeki Çelik ise yolculukları sebebiyle antrenmana katılmadı.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı antrenmanla Karadağ ve İzlanda maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

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