Türkiye - Karadağ maçının hakemi açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile Samsun'da oynayacağı müsabakanın hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Matteo Marchetti olacak.

Daniele Chiffi, millilerin Avusturya'ya 6-1 kaybettiği hazırlık maçında da düdük çalmıştı.