Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin Riva'daki tesislerinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la bir araya geldi. Tesislerde yaklaşık iki saat süren toplantının ardından dört büyük kulübün başkanıyla birlikte açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ülke futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşıma görevlerinin bulunduğunun altını çizerek beraberlik çağrısı yaptı.

HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, şunları söyledi: "Sorunlarımızı beraber istişare halinde aşabileceğimizi ve marka değerimizi layık olduğu yere taşımanın hepimizin sorumluluğu olduğunu biliyoruz. Bu bilinç hepimizde var. Marka değerini taşırsak, Türk futbolunun ciddi sorunları var onları, hep beraber çözeriz. Futbolda kardeşlik iklimini daha da ileriye taşımak hepimizin asli görevi. Çok güzel bir toplantı geçti. Bunu sürekli hale getireceğiz."

SAHADA RAKİBİZ

Bir sonraki toplantının Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacağını dile getiren TFF Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı: "Sahada rakip olacağız maçlar bittikten sonra ortağız. Marka değerini koruyup, gençlere, topluma örnek olacak. Başaracağımıza inanıyoruz."

"ANADOLU KULÜPLERİ ÖNEMLİ"

Hacıosmanoğlu, "Anadolu kulüplerimiz bizim için önemli. Dar kapsamda yaptığımız bu toplantıyı bundan sonra Anadolu kulüplerini de dahil edeceğiz, zaten sistemin içindeler öyle yapacağız. Güzide Anadolu kulüpleri başkanlarımızla el ele verip ulaşacağımız bir sonuç" dedi.