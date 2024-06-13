Bizim Çocuklar

EURO 2020'DE tüm ülkeyi yasa boğan A Milli Takımımız, EURO 2024'e büyük umutlarla geldi. D Grubu'nu lider olarak tamamlayarak Almanya biletini alan ay-yıldızlıların hedefi belli. 85 milyonun desteği şampiyona boyunca millilerin yanında olacak. Bu turnuvada evi sahibi Almanya kadar taraftar desteğimiz var. Gurbetçilerimiz her an takımımızın yanında. Şampiyonada gözler Montella ve öğrencilerinin üzerinde olacak. Onlar golleri attıkça bizler coşacağız. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz... Sahne artık bizim çocukların... Hedef; Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın yer aldığı bu grupta ilk ilk ikide yer alıp son 16'ya kalmak. 2008'de finalin kapısından dönen A Milli Takmımız, bir mucizeyi gerçekleştirmek için Almanya'da sahneye çıkıyorlar.

İDEAL 11:

Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Arda, İrfan Can, Kenan, Barış Alper