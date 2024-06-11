Haberler A Milli Futbol Takımı Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, Varşova'da oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül yazısında Vincenzo Montella'yı eleştirdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 09:15
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Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesinde oynadığı son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.

Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

Milliler ilk yarısını 1-0 geride kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında Barış Alper Yılmaz ile bulduğu golle beraberliği yakalasa da 90. dakikada yediği golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi. İşte detaylar...

Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

ÖMER ÜRÜNDÜL - YAPTIKLARI MANTIĞIMLA BAĞDAŞMIYOR


Dün gece Varşova'da 50 bin seyirci önünde oyuncu değişikliklerinin fazlalaştığı bölüme kadar resmi maç ciddiyetinde bir karşılaşma izledik.

Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

İlk devrede istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Futbol kopuk kopuktu. Belki rakip izin verdiği için topla fazla oynuyorduk ama üretkenlik sağlayamıyorduk.

Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

Sadece koşuyor, mücadele ediyorduk. Ama tabii bu artılar yeterli olmuyor. İkinci devre daha değişik bir görüntü sahne aldı. Yoğun baskı kurduk, etkili ataklar geliştirdik.

Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

Pozisyonlar da bulduk ve beraberliği de yakaladık ama günümüz futbolunun en önemli ilkelerinden biri olan takım savunmasını tamamen kaybettik. Geniş alanda yakalanıp rakibin kontrataklarında pozisyonlar verdik. Daha da önemlisi beraberlik golünden sonra daha kontrollü olmamız gerekirken verdiğimiz arka arkaya pozisyonlardı.

Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

En sonunda başarılı kurtarışlar yapan Mert de ikinci golü önleyemedi. Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Montella'nın düşündüklerini, planladıklarını mantığımla bağdaştıramıyorum.

Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

Senelerdir en büyük sıkıntımız kadro istikrarsızlığı, birlikte oynama alışkanlığımız çok yetersiz.

Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

EURO 2024 öncesi son hazırlık maçı yapıyoruz, bir önceki maçtan 7 oyuncu farklı. Santrforda Semih'e görev veriyor, diğer 9 kişiyle bir kere bile oynamamış. O da zaten hiçbir şey yapamadı.

Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

Arda ve Barış Alper ön plana çıkan isimlerdi. Kerem ve Hakan da iyi mücadele ettiler. Kolektif yapısı oturmamış bir takımla Avrupa Şampiyonası'nda en büyük gücümüz taraftar desteği ve hırsımız olacaktır.

Casper
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