Ömer Üründül Polonya-Türkiye maçını değerlendirdi! Montella'ya sert eleştiri

Pozisyonlar da bulduk ve beraberliği de yakaladık ama günümüz futbolunun en önemli ilkelerinden biri olan takım savunmasını tamamen kaybettik. Geniş alanda yakalanıp rakibin kontrataklarında pozisyonlar verdik. Daha da önemlisi beraberlik golünden sonra daha kontrollü olmamız gerekirken verdiğimiz arka arkaya pozisyonlardı.