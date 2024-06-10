Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella: Endişem yok çünkü...

Vincenzo Montella: Endişem yok çünkü...

A Milli Takım, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu mücadeleyi teknik direktör Vincenzo Montella değerlendirdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 00:08 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 00:14
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Vincenzo Montella: Endişem yok çünkü...

A Milli Takım, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu mücadeleyi teknik direktör Vincenzo Montella değerlendirdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

Genele baktığınızda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Tabii ki eleştireceğimiz yerler var. Şunu da eklemek lazım, hazırlık maçı diye hakemler hata yapmaya devam ederse, zarar verirler. İkinci golde, rakibimiz tacı 15 metre önden alıyor. Hakemler hata yapabilir ama durdurup düzeltilmesi gerekiyor. İkinci golü öyle attılar. Bu ilk defa olmuyor. Bunları geliştirmeleri gerekiyor çünkü sonrasında bizim takımımız zarar görüyor. Turnuvada böyle şeylerin olmamasını diliyorum.

Bugün riske girmek istediğimiz bazı defansif oyuncularımız vardı. Ofansif olarak çok büyük bir zenginliğimiz vardı. İrfan, Kerem, Semih, Hakan, bu tarz böyle zenginliğimiz var. Bunları saymakla bitmez. En iyileri sahadaydı ama ofansif olarak daha net olmalı ve golleri atmalıyız.

Defansif olarak herhangi bir endişem yok çünkü hepsi geri gelecek.

Bir takımı yapılandırırken zamana ihtiyacınız olur. Ama böyle bir maçtan sonra endişe etmemeliyiz. Böyle bir rakibe karşı iki katını üretiyorsunuz o yüzden endişe etmemeliyiz.

"ARDA ÇOK İYİ BİR MAÇ OYNADI!"

Arda oynadı zaten. Çok iyi bir maç oynadı. Topa sahipken yeteneklerini biliyoruz zaten. Biraz topa sahip olmadığımızda dönemlerdeki aksiyonları geliştirmeliyiz ama genel olarak iyiydi.

Casper
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