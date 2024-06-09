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A Milli Futbol Takımı Polonya maçının hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Futbol Takımı, Polonya ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 17:39
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A Milli Futbol Takımı Polonya maçının hazırlıklarını tamamladı!

Polonya ile 10 Haziran'da oynayacağı özel maç için bugün Varşova'ya gidecek olan A Milli Futbol Takımı, Opalenica kasabasındaki son antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde fitness alanında başlayan antrenmanda ısınmanın ardından rondo çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise çift kaleli taktik çalışması gerçekleştirildi.

Millî futbolculardan Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle bugün yapılan idmanda yer almadı. TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı takip etti.

A Milli Futbol Takımı kafilesi, bugün TSİ 17.30'da hava yoluyla Poznan'dan Varşova'ya seyahat edecek. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Samet Akaydin, maçın oynanacağı PGE Narodowy Stadyumu'nda TSİ 19.15'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlı futbolcular, toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

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