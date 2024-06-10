Polonya 2-1 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Futbol Takımız, EURO 2024 öncesi son provasında Polonya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Polonya'nın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Maçta Polonya'nın gollerini 12. dakikada Swiderski ve 90. dakikada Zalewski kaydetti.
Türkiye'nin tek golü 77. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Vincenzo Montella'nın öğrencileri, EURO 2024 öncesi son provasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'teki F Grubu'nda ilk maçında 18 Haziran'da Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL | Polonya, Swiderski'nin attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/hWE7u8jrSS— TRT Spor (@trtspor) June 10, 2024
🇹🇷⚽ GOOLL | BARIŞ ALPER HARİKA DÖNDÜ, AYNI GÜZELLİKTE BİTİRDİ! BASKIMIZIN SONUCUNU ALIYORUZ! SKORDA DENGE VAR, DEVAM ÇOCUKLAR! pic.twitter.com/Dcaqrwu76b— TRT Spor (@trtspor) June 10, 2024
GOL | Polonya 90. dakikada Zalewski'nin attığı golle tekrar öne geçti. pic.twitter.com/WmGvb7s8hV— TRT Spor (@trtspor) June 10, 2024