Haberler A Milli Futbol Takımı Polonya 2-1 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

Polonya 2-1 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Takım, EURO 2024'e kısa bir süre kala son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Milliler rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 23:49
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Polonya 2-1 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Futbol Takımız, EURO 2024 öncesi son provasında Polonya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Polonya'nın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçta Polonya'nın gollerini 12. dakikada Swiderski ve 90. dakikada Zalewski kaydetti.

Türkiye'nin tek golü 77. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, EURO 2024 öncesi son provasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'teki F Grubu'nda ilk maçında 18 Haziran'da Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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