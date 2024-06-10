Haberler A Milli Futbol Takımı Mert Günok: Galip gelebilirdik ama...

Mert Günok: Galip gelebilirdik ama...

A Milli Takım, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Polonya'ya 2-1'lik skorla mağlup olurken bu mücadele hakkında file bekçimiz Mert Günok açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 00:35
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Mert Günok: Galip gelebilirdik ama...

A Milli Takım, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Polonya'ya 2-1'lik skorla mağlup olurken bu mücadele hakkında file bekçimiz Mert Günok açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT'İN AÇIKLAMALARI:

İtalya maçında ve bugünkü maçta hocamız bazı denemeler yaptı. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var. Mevkilerinde oynamayan oyuncular oldu bugün. Tabii ki kazanarak gitmek isterdik hazırlık maçlarında ama bu maçları kendimizi görmek için oynuyoruz. Denk takımlarla oynadık hazırlık maçlarında. Biz de galip gelebilirdik ama olmadı. Kamp da biraz şanssız başladı. Genel anlamda biraz daha eksik başladık diyebiliriz ama bunlar bahane değil. Şampiyona için az bir vaktimiz kaldı. Daha farklı olacağına inanıyorum bu kez. İnşallah galibiyetle başlarız.

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