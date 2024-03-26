Vincenzo Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç!

A Milli Takım hazırlık maçında Avusturya'ya deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup oldu. Bu maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

Kimsenin beklemediği bir sonuç. Ülkemiz için üzgünüz. Ama bu tarz maçlarda, tekrar kafanızı kaldırıp kendi cesaretini ortaya koyma fırsatı verir. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkabilecek analizler yapmamak lazım yoksa çok basit olur.

İlk yarıda takım fena oynamadı. Duruşumuz iyiydi, keyif verdi ilk yarıda gösterdiğimiz futbol. Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu. Tempo da yükseldikçe, bazı futbolcularımız da çok oynamadıkları için bize bu şekilde dönüşü oldu. Bu tarz mağlubiyetler de genç milli takımı geliştirir. Bunları da yaşayıp birlikte gelişmemiz gerekiyor.

Burada sorumlu varsa o da benim. Kimsenin başkasını suçlamasına gerek yok. Baktığınızda, çok fazla motivasyonum yüksek. Eminim çok daha yüksek performans göstereceğimiz şampiyona olacak. Bu 2 maçta da geri bildirim aldık.

Üzgün olduğumu söyleyebilirim buraya gelen ve bizi izleyen taraftarımız için. İlk yarıdaki futbol ve ikinci yarıdaki futbol çok farklı, öyle bir maç oldu. Baktığınızda ilk yarıda iyi bir futbol oynadığımızı söyleyebilirim. Kesin bir şey var geliştirmemiz gereken, o da gol atmak.

İkinci yarıda da onların golünden sonra birlikteliğimizi bozduk ve sonrasında olanlar oldu. Bu sonuç için çok üzgünüm. Bazı test etmemiz gereken bölgeler de vardı. İstediğim cevapları aldım açıkçası. Bugünden itibaren de maçları izlemeye devam edeceğiz ve en iyi grubu bir araya getirmeye çalışacağız.

Milli takımımızın geçmişine bakmak gerekirse, bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Denge getirmemiz gerekiyor. Bugün de negatif anları daha iyi bir şekilde sindirmemiz gerekiyor. Geçmişte baktığınızda Fransa'yı yeniyorduk, İzlanda'ya kaybediyorduk ama şu anda olması en doğru zaman çünkü bu bizi geliştirecektir.