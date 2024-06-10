Polonya Türkiye maçı CANLI İZLE

A Milli Takım, EURO 2024'e kısa bir süre kala hazırlık maçında Polonya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bizim Çocuklar heyecanlı maçtan güzel bir skor alarak dev turnuva öncesi moral bulmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ:

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski

Türkiye: Mert, Kaan, Samet, Abdülkerim, Mert Müldür, Salih, Hakan, İrfan Can, Orkun, Kerem, Semih

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POLONYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Poloya - Türkiye maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

31 YIL SONRA İLK MAÇ

Türkiye, Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da İnönü Stadı'nda oynadı. 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu maçını 2-1 kazandık.

VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE SEKİZİNCİ MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde yedinci maçına İtalya karşısında çıkacak. Montella, kendi ülkesine karşı ilk kez Türkiye'nin başında görev alacak. Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik adamla çıktığı 5. ve 6. maçlarda ise üst üste iki yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde 10 gol gördü. Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Milliler, Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında ise 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

2024'TE GALİBİYET YOK

Millilerimiz, son hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, yarın Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olaraka belirlenen Barsinghausen kasabasındaki tesislerde sürdürecek. Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek. Türkiye; EURO 2024'te Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. D Grubu'ndaki Polonya'nın rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.