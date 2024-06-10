Haberler A Milli Futbol Takımı Polonya Türkiye maçı CANLI İZLE

Polonya Türkiye maçı CANLI İZLE

A Milli Takım, EURO 2024'e kısa bir süre kala son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar, dev turnuva öncesi bu mücadeleyi kazanarak moral bulmak istiyor. Polonya - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 21:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Polonya Türkiye maçı CANLI İZLE

A Milli Takım, EURO 2024'e kısa bir süre kala hazırlık maçında Polonya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bizim Çocuklar heyecanlı maçtan güzel bir skor alarak dev turnuva öncesi moral bulmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ:

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski

Türkiye: Mert, Kaan, Samet, Abdülkerim, Mert Müldür, Salih, Hakan, İrfan Can, Orkun, Kerem, Semih

POLONYA TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Poloya - Türkiye maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

31 YIL SONRA İLK MAÇ

Türkiye, Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da İnönü Stadı'nda oynadı. 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu maçını 2-1 kazandık.

VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE SEKİZİNCİ MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde yedinci maçına İtalya karşısında çıkacak. Montella, kendi ülkesine karşı ilk kez Türkiye'nin başında görev alacak. Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik adamla çıktığı 5. ve 6. maçlarda ise üst üste iki yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde 10 gol gördü. Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Milliler, Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında ise 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

2024'TE GALİBİYET YOK

Millilerimiz, son hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, yarın Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olaraka belirlenen Barsinghausen kasabasındaki tesislerde sürdürecek. Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek. Türkiye; EURO 2024'te Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. D Grubu'ndaki Polonya'nın rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.

Devlerin yarışı transfere sıçradı! F.Bahçe istedi, G.Saray devreye girdi
Montella'dan o milli yıldız için dikkat çeken sözler!
DİĞER
FİNAL! FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçı canlı yayın izle
Başbakan Erdoğan'dan Başkan Erdoğan'a... CHP'ye ziyaretin dünü ve bugünü! Altı ok önünde tarihi kare: Baykal'la havuç kokteyli sohbet
Buruk'tan Rafa Silva ve Amrabat açıklaması!
Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella'dan o milli yıldız için dikkat çeken sözler!
Polonya - Türkiye | İlk 11'ler belli oldu!
Okullar ne zaman tatil olacak 2024?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (10 Haziran)
e-Okul ne zaman kapanacak 2024?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Mourinho sorusuna yanıt! Buruk'tan Mourinho sorusuna yanıt! 21:22
Montella'dan o milli yıldız için dikkat çeken sözler! Montella'dan o milli yıldız için dikkat çeken sözler! 21:02
F.Bahçe Beko - A. Efes | CANLI F.Bahçe Beko - A. Efes | CANLI 20:29
1461 Trabzon FK'da Zafer Turan dönemi! 1461 Trabzon FK'da Zafer Turan dönemi! 19:47
Polonya - Türkiye | CANLI Polonya - Türkiye | CANLI 17:52
Polonya - Türkiye | İlk 11'ler belli oldu! Polonya - Türkiye | İlk 11'ler belli oldu! 17:36
Daha Eski
Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! 16:55
Bandırmaspor'da ikinci Mustafa Gürsel dönemi! Bandırmaspor'da ikinci Mustafa Gürsel dönemi! 16:48
Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak 16:31
Panathinaikos'un yeni hocası belli oldu! Panathinaikos'un yeni hocası belli oldu! 16:06
Bodrum FK'dan genç takviye! Bodrum FK'dan genç takviye! 15:34
Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! 15:30