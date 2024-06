Cenk Tosun: Buraya gol atmak için geldim!

Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın golcü futbolcusu Cenk Tosun, ay-yıldızlıların kamp yaptığı Polonya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMALARIMIZ SON SÜRAT DEVAM EDİYOR"

Hazırlıkların güzel geçtiğinden bahsederek sözlerine başlayan Cenk, "Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. İlk başta hoca bir yükleme yaptı. Bu iyi geldi bize. Hazırladı bizi. Şimdi maçların gelmesiyle tempo biraz daha düştü. Daha farklı şeyler çalışıyoruz idmanlarda. Tabii üzücü olaylar da oldu. Ozan olsun, Enes olsun onlarla da burada olmak, onları da burada görmek isterdik. Ama futbol maalesef böyle, ben de yaşadım. Biliyorum, onlar çok güçlü. İnşallah bu sakatlığı atlatıp daha güçlü döneceklerdir" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞI ÇOK İYİ BİR MAÇ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Cenk Tosun, 4 Haziran Salı günü Bologna şehrinde oynanan ve golsüz sona eren İtalya karşılaşmasına da değindi. 33 yaşındaki futbolcu, "Bence hiç pozisyon vermeden ya da az pozisyon vererek bir maç bitirdiğimizi düşünüyorum. Evet, biz de çok pozisyona giremedik ama kompakt ve disiplinli oynadık. O seviyede iyi işler yapabileceğimizi gösterdik. Öyle güçlü bir rakibe karşı çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir hazırlık maçı oldu bizim için. Şimdi Polonya maçı var sırada. Onu da güzel geçirip, inşallah galip gelip turnuvaya tamamen hazır olmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"KOLAY BİR GRUP DEĞİL AMA BİZ KENDİ GÜCÜMÜZE GÜVENİYORUZ"

Milli takımın, EURO 2024'te Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu değerlendiren golcü oyuncu, "Kimseyi küçümsemek istemem tabii. Ama Gürcistan'ın kaybedeceği hiçbir şey yok. İlk defa katılıyorlar böyle büyük bir turnuvaya. Portekiz'i zaten söylemeye gerek yok. Turnuvanın belki favorilerinden biri. Daha 1-2 sene önce oynadık, iyi bir ikinci devre oynadığımız bir maç. Maalesef sonunda galip gelmediğimiz bir maç. Çekya da çizgisini bozmayan, her turnuvaya katılan, iyi bir takım. O yüzden kolay bir grup da değil ama biz kendi gücümüze güveniyoruz. İnşallah üç maçtan da güzel sonuçlar alırız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ADIM ADIM GİTMEK İSTİYORUZ"

Turnuvada takım olarak kendilerinden beklentinin yüksek olmasının üzerlerinde baskı oluşturup oluşturmadığıyla alakalı gelen bir soruya ise Cenk, "Baskı oluşturmuyor üzerimizde. Çünkü bunlar güzel şeyler, demek ki halkımız bize güveniyor ki böyle şeyler söylüyor. Ama biz gerçekten son turnuvalarda hep çeyrek final, yarı final oynayacağız dedik ama maalesef oralara gelemedik. O yüzden adım adım gitmek istiyoruz. Bizim önceliğimiz gruptaki 3 maç. İnşallah onları çok güzel geçirip, sonra adım adım devam etmek istiyoruz" cevabını verdi.

"BU TAKIMIN GOL YOLLARINDA SIKINTI YAŞAYACAĞINI SANMIYORUM"

Cenk Tosun, milli takımın gol yollarında herhangi bir problem yaşamadığına da vurgu yaptı. Kırmızı-beyazlı futbolcu, "Şu son 3 maça bakılacak olursa dediğiniz doğru ama elemelerle birlikte hazırlık maçları ile birlikte 20 gol atmışız yanlış bilmiyorsam. Bunu da 17 tane farklı futbolcu atmış. O yüzden sadece golcüler değil, bizde herkes gol atabiliyor. Herkes gol yükünü çekiyor. Bu takımın gol yollarında sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum" diye konuştu.

"KADRODAN AYRILAN KARDEŞLERİMİZ, ARKADAŞLARIMIZ İÇİN ÜZÜLDÜK"

Milli takımın dün akşam açıklanan 26 kişilik EURO 2024 nihai kadrosuyla birlikte aralarından ayrılmak zorunda kalan futbolcu arkadaşları için üzüldüğünü de dile getiren Cenk, "Çünkü herkesin emeği var burada. Herkes 1 hafta, 10 gündür burada idmanlar yapıyor. Çalışıyoruz, turnuvaya hazırlanıyoruz. Herkes oraya gitmek istiyor. Çünkü orası en üst nokta. O yüzden ayrılan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız için üzüldük. Onlarla oturduk, son sohbetimizi yaptık, çayımızı içtik, sonra onları da uğurladık. Bu turnuva için yoklar sonra yine bu forma onların zaten" değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇLERİMİZE İYİ ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Kenan Yıldız'dan 'büyük yıldız adayları' diye bahseden Cenk, şunları söyledi:

"Onlar benim küçük kardeşlerim. Her zaman yanımdan ayrılmıyorlar. Ben de onlara iyi bir örnek olmaya çalışıyorum. Çünkü ben de o yolları geçtim. Üçü de gerçekten çok büyük yetenek, çok büyük yıldız adayları. Güzel bir jenerasyon yakaladık. Ben olayım, Mert Günok ve Hakan Çalhanoğlu olsun abileri olarak onlara destek çıkmaya çalışıyoruz. Doğru yolu göstermeye çalışıyoruz. Çünkü genç olarak gerçekten kolay değil bazen psikolojik baskıyı yönetmek. Ama hepsi çok doğru yolda. Türk halkı onlara güveniyor, biz de onlara güveniyoruz."

"GOL ATMAK İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Jeneriklik golleriyle tanınan bir futbolcu olduğunun hatırlatılması üzerine Cenk Tosun, "Benim işim o, ben buraya gol atmak için geldim. İnşallah jeneriklik gol olur ama ondan daha önemlisi takımın başarısıdır. Jeneriklik gol mü gruptan çıkmak mı derseniz ben her türlü gruptan çıkmayı tabii ki de kabul ederim. Ama ben buraya gol atmak için getirildiysem, atmak için de her şeyimi vereceğim" dedi.

"ADAY KADRODA OLACAĞIMI BEKLİYORDUM"

Beşiktaş'ta bu sezon takım olarak kötü bir dönem geçirdikleri için yüksek gol sayılarına ulaşamadığını ancak yine de EURO 2024 kadrosunda olmayı beklediğini belirten Cenk, şöyle devam etti:

"Bekliyordum açıkçası, ben kendime her zaman güvenen bir tip olduğum için. Evet, belki çok zor bir dönem geçirdik Beşiktaş'ta ama takım olarak geçirdik. Takım her hafta 3-5 attı da ben kötü oynadım değil. Biz takım olarak bu sezon başarılı olamadık. Evet, ben de en iyi sezonumu geçirmedim ama yine de 11 gol, 7 asistlik katkı sağladım Beşiktaş'a. Bu rakamlar da kötü rakamlar değil. Buraya geldiğimde de, milli formayı terlettiğimde de her zaman ya başarılı olmuşumdur ya da goller atmışımdır. O yüzden geldiğimde aday kadroda olacağımı umuyordum ve bekliyordum. Onun için de çalıştım."

"BU SEVİYEYE ALIŞKIN OLACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ay-yıldızlı futbolcu, milli takımın turnuvanın en genç kadrolarından birine sahip olduğuna dikkat çekerek, "Galiba 25.8 gibi bir oranla bizim takımımız. Çok genç bir kadro. Çok yetenekli gençlerimiz var. Aralarında da Mert, ben, Hakan gibi deneyimli futbolcular da var. Bu turnuvaya belki ikinci kez, üçüncü kez katılacak olanlar. Biz onlara o havayı yaşatmak istiyoruz. Çünkü biz o turnuvaları gördüğümüz için o atmosferi onlara hem anlatmak hem öğretmek için de buradayız. Hepsi çok büyük liglerde oynuyor. Bu seviyeye alışkın olacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ONLARLA KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da gerçekleştirilecek olmasının taraftar desteği açısından kendileri adına avantaj olduğunu aktaran Cenk Tosun, "Ben de Almanya doğumlu birisi olduğum için ve ailemin çoğu da hala Almanya'da yaşadığı için o insanların coşkusunu ve heyecanlı gerçekten biliyorum. Biz de onlarla kavuşmak için gün sayıyoruz. Çoğu maçlarda zaten daha fazla taraftar bizim taraftarımız olacak. O konuda da mutluyuz. Çünkü onlar her zaman bizim için bir itici güç oldu. Biz de çok heyecanlıyız. Ben de Almanya'da doğup, büyüdüğüm için ayrıca heyecanlıyım. Çünkü bütün arkadaşlarım, bütün ailem gelecek. Hepsine nasıl bilet ayarlayacağım onu da düşünüyorum zaten. Çok güzel maçlar bizi bekliyor" diyerek sözlerini noktalandırdı.