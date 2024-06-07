A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 için geri sayım başladı. 14 Haziran - 14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan dev turnuvada boy gösterecek olan A Milli Takımımız'ın kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlılarda Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Can Uzun, Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar ve Abdülkadir Ömür geniş kadrodan çıkartılan isimler oldu.

Milli takımda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Enes Ünal sakatlıkları nedeniyle daha önce kadrodan çıkarılmıştı.

İşte A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer alan futbolcular...