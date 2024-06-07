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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te boy gösterecek. Dev turnuva öncesi ay-yıldızlıların kadrosu belli oldu. İşte o isimler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 23:20 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 23:34
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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 için geri sayım başladı. 14 Haziran - 14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan dev turnuvada boy gösterecek olan A Milli Takımımız'ın kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlılarda Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Can Uzun, Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar ve Abdülkadir Ömür geniş kadrodan çıkartılan isimler oldu.

Milli takımda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Enes Ünal sakatlıkları nedeniyle daha önce kadrodan çıkarılmıştı.

İşte A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer alan futbolcular...

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