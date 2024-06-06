Haberler A Milli Futbol Takımı Güclü olan Euro 2024’e gider

Güclü olan Euro 2024’e gider

“Fiziksel durumlar çok önemli, kondisyon olarak hangisi daha iyiyse... Bu seviyelerde fiziksel yönünüz çok güçlü olmalı, bu kararları değiştirir.”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Güclü olan Euro 2024’e gider

Teknik direktör Montella, yarın UEFA'ya bildirilecek nihai kadro için şifreleri verdi. İtalyan hoca, "Bütün futbolcuların en iyi futbolcular olduğu ve hepsinin katılacağını düşündüğüm için aldım. Son karara geldiğimizde fiziksel durumlar çok önemli, kondisyon olarak hangisi daha iyiyse... Bu seviyelerde fiziksel yönünüz çok güçlü olmalı, bunun kararı değiştireceğini de söyleyebilirim" dedi.

KÜÇÜK ADIMLAR

Türkiye'nin, EURO 2024'ün en genç milli takımlarından biri olduğunu hatırlatan Montella, "Bu katıldığımız 3. Avrupa şampiyonamız. Son iki şampiyonada grubu aşamadık. Ben büyük hayallere sahip olan bir insanım. Büyük hayaller kurarken de küçük küçük adımlarla ilerlemeyi seven bir insanım. Öyle bir alışkanlığım var. O yüzden ilk hedefimiz grubu başarıyla tamamlamak ve geçmek" diye umut dağıttı.

GEÇMİŞ OLSUN OZAN KABAK

İtalya maçında sakatlanan futbolcumuz Ozan Kabak'ın durumu belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada; sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen 24 yaşındaki milli stoper, sakatlığının ciddiyeti nedeniyle milli takımın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

SON MAÇ POLONYA'YLA

EURO 2024 öncesinde son hazırlık maçında 10 Haziran'da Varşova'da Polonya'yla karşılaşacak. Ardından 11 Haziran'da Almanya'daki kamp merkezine geçecek.

TURKCELL'DEN ÖZEL MARŞ

Turkcell, millilere destek amacıyla özel marş hazırladı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Uğurcan Çakır gibi isimlerin rol aldığı "11 Delikanlı" sloganının kullanıldığı marş ve reklam filmi yayınlanmasından itibaren büyük beğeni topladı

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