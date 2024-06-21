Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Portekiz maçı NE ZAMAN? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Türkiye - Portekiz maçı NE ZAMAN? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024 heyecanındaki 2. maçında Bizim Çocuklar, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek sezonun en heyecanı karşılaşmasını sunan ay-yıldızlı ekip, Portekiz karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek. Alman hakem Felix Zwayer yöneteceği karşılaşmanın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 13:26
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Türkiye - Portekiz maçı NE ZAMAN? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Türkiye - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Tarihimizde ilk kez bir açılış maçında galip gelen Bizim Çocuklar, Portekiz maçı öncesi moral depoladı. GürcistanMert Müldür, Arda ve Kerem'in golleriyle 3-1 yenen ay-yıldızlılar, tüm ülkeyi sevince boğdu. İlk maçların sonunda liderliğe yerleşirken Portekiz maçı ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Türkiye - Portekiz maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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