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Turgay Demir Avusturya - Türkiye maçını değerlendirdi

Son dakika A Milli Takım haberleri: EURO 2024 öncesi hazırlık maçında A Milli Takımımız, Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Milliler rakibine 6-1'lik skorla mağlup oldu. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, Avusturya - Türkiye maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 08:28
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Turgay Demir Avusturya - Türkiye maçını değerlendirdi

Turgay Demir - Viyanaaaaaa!

Avusturya önünde henüz 2. dakikada yediğimiz golden sonra oyundan düşmedik ve aslında çabuk toparlandık. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle de umutlandık ama hepsi o kadar.

Turgay Demir Avusturya - Türkiye maçını değerlendirdi

Adamların orta sahası durmak dinlenmek bilmeden koştu ve Bizim Çocuklara nefes aldırmadılar… Merkezden yaptıkları baskı karşısında savunmadan çıkmakta zorlandık ve sürekli top kayıpları yaşadık… Bu kaptırdığımız toplar da genellikle kalemize gol olarak geri döndü!

Turgay Demir Avusturya - Türkiye maçını değerlendirdi

İşin ilginç yanı Montella bu bölgede bir çözüm aramadı ya da üretemedi! 1.93 boyundaki pivot Gregoristsch'e tedbir alamadık vesselam… Ne birebir iyi oynayabildik ne de istediği topları almasını önleyebildik… Dev adam o kadar rahat kaldı ki hattirick yaptı… İkinci yarının ilk çeyreğinde üç farkla geriye düştük ve iki pas üst üste yapamadık.

Turgay Demir Avusturya - Türkiye maçını değerlendirdi

Barış Alper, Yunus, Orkun girerken Salih, Kerem ve İrfan kenara geldi. Montella şoku bu değişikliklerle atlatmak istiyordu. Nispeten biraz daha toparlandık ve iki net pozisyon bulduk, Barış Alper'le farkı ikiye indirdik diye sevinirken pozisyonun başındaki penaltıyla beşinci golü yedik ve sonra altı oldu!

Turgay Demir Avusturya - Türkiye maçını değerlendirdi

Arda Güler ve Barış Alper bana göre gecenin iyilerindendi. Kötüleri ne siz sorun, ne ben söyleyeyim. Sonuç olarak bu bir hazırlık maçı moral bozmanın alemi yok o nedenle hiçbir oyuncumuzu eleştirmeyeceğim ama Montella'ya bir çift sözüm var; Sinyor antrenmana bile çıkarmadığın Semih senin İtalya'ya da gol attı!.. Hani bil diye söylüyorum!

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