Turgay Demir Avusturya - Türkiye maçını değerlendirdi

Barış Alper, Yunus, Orkun girerken Salih, Kerem ve İrfan kenara geldi. Montella şoku bu değişikliklerle atlatmak istiyordu. Nispeten biraz daha toparlandık ve iki net pozisyon bulduk, Barış Alper'le farkı ikiye indirdik diye sevinirken pozisyonun başındaki penaltıyla beşinci golü yedik ve sonra altı oldu!

Arda Güler ve Barış Alper bana göre gecenin iyilerindendi. Kötüleri ne siz sorun, ne ben söyleyeyim. Sonuç olarak bu bir hazırlık maçı moral bozmanın alemi yok o nedenle hiçbir oyuncumuzu eleştirmeyeceğim ama Montella'ya bir çift sözüm var; Sinyor antrenmana bile çıkarmadığın Semih senin İtalya'ya da gol attı!.. Hani bil diye söylüyorum!