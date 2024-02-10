Rakibimiz Galler

Milli Futbol Takımımız'ın B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ'yla karşılaşacağı Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. Ay-yıldızlılar grubun ilk müsabakasında 6 Eylül Cuma günü Galler'e konuk olacak. Milliler grubun son maçında ise 19 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Program şöyle: 6 Eylül Cuma 21.45 Galler-Türkiye, 9 Eylül Pazartesi 21.45 Türkiyeİzlanda, 11 Ekim Cuma 21.45 Türkiye-Karadağ, 14 Ekim Pazartesi 21.45 İzlanda-Türkiye, 16 Kasım Cumartesi 20.00 Türkiye-Galler, 19 Kasım Salı 22.45 Karadağ-Türkiye.