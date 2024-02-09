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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi'ndeki maç takvimi belli oldu. Galler, İzlanda ve Karadağ ile B Ligi 4. Grup'ta yer alan ay-yıldızlı ekip, eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç yapacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 13:51
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.

A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:

6 Eylül:

21.45 Galler-Türkiye

9 Eylül:

21.45 Türkiye-İzlanda

11 Ekim:

21.45 Türkiye-Karadağ

14 Ekim:

21.45 İzlanda-Türkiye

16 Kasım:

20.00 Türkiye-Galler

19 Kasım:

22.45 Karadağ-Türkiye

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