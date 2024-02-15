Haberler A Milli Futbol Takımı FIFA şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?

FIFA şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın şubat ayı ülkeler sıralamasında iki basamak yükselerek 1505.28 puanla 35. sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 13:23
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FIFA şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı.

2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1505.28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya çıktı.

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı.

A Milli Takım'ın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya da 1 basamak gerileyerek 40. sırada yer aldı.

Asya Kupası'nı kazanan Katar, 21 sıra ilerleyerek 37. sıraya, Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Fildişi Sahilli de 10 basamak çıkarak 39. sıraya yükseldi.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şu şekilde:

1 - Arjantin (1855.20)

2 - Fransa (1845.44)

3 - İngiltere (1800.05)

4 - Belçika (1798.46)

5 - Brezilya (1784.09)

6 - Hollanda (1745.48)

7 - Portekiz (1745.06)

8 - İspanya (1732.64)

9 - İtalya (1718.82)

10 - Hırvatistan (1717.57)

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