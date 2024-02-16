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Milli gurur

A Milli Takım, Şubat ayı dünya sıralamasında iki basamak atlayarak 35. sıraya çıktı. Ekim 2023’ten itibaren FIFA sıralamasında 7 sıralık yükseliş gerçekleştirdi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Milli gurur

A Milli Takımımız, FIFA tarafından açıklanan Şubat ayı dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 35. sıraya çıktı. Böylece, Ekim 2023'ten itibaren FIFA sıralamasında 7 sıralık bir yükseliş kaydeden Ay-Yıldızlılar, bu performansla Mayıs 2021'den bu yana en üst pozisyonuna ulaştı. Millilerin 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde aynı grupta mücadele edeceği Portekiz 7. sırada, Çekya ise bir basamak düşerek 40. sırada yer aldı.

İLK 10 BASAMAK DEĞİŞMEDİ

A Millilerin EURO 2024 öncesinde özel maçta karşılaşacağı rakiplerinden İtalya 9., Macaristan da 27. sıradaki yerlerini korudu. Avusturya bir basamak gerileyerek 25. sırada kendisine yer buldu. FIFA'nın sitesinde yayınlanan sıralamada ilk 10 basamakta herhangi değişiklik olmazken, 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 855 puanla birinci, Fransa bin 845 puanla ikinci, İngiltere bin 800 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Arjantin, Fransa ve İngiltere'nin ilk 3 sırada yer aldığı bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.

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