Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan Fatih Karagümrük'e ziyaret!

Vincenzo Montella'dan Fatih Karagümrük'e ziyaret!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ile VavaCars Fatih Karagümrük teknik direktörü Şota Arveladze Riva'da bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 16:28
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Vincenzo Montella'dan Fatih Karagümrük'e ziyaret!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze ile Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Montella ve Arveladze, Süper Lig'de oynanan futbol ve takımın son durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin sonrasında Arveladze, Montella'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Fatih Karagümrük forması hediye etti.

Montella, daha sonra antrenman sahasına giderek futbolcularla selamlaştı. VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Asbaşkan Serkan Hurma ile sohbet eden A Milli Takım Teknik Direktörü, idmanın tamamını takip etti.

Arveladze ve Montella görüşmesinde VavaCars Fatih Karagümrük Sportif Direktörü Umut Köse, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörleri Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ile A Milli Takım Analiz Antrenörü Okan Aydıner de yer aldı.

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