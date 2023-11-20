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EURO 2024 kura çekiminde 1. torba belli oldu! Türkiye...

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2024) dün oynanan müsabakaların ardından kura çekiminde 1. torbadan katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu. Peki, Türkiye ilk torbada yer alıyor mu? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 17:08
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EURO 2024 kura çekiminde 1. torba belli oldu! Türkiye...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) mücadelelerinde 19 Kasım'da oynanan maçlarla birlikte A Milli Takım'ın 1. torbada olmayacağı netlik kazandı.

A Milli Futbol Takımı'mız grubunu lider tamamladığı takdirde 2 Aralık'taki kura çekimine 2. torbadan dahil olacak.

Millilerin grubunda ikinci olması durumunda ise 3. torbada yer alması bekleniyor.

İşte şuanki duruma göre 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi için oluşması beklenen muhtemel torbalar:

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya

2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya

3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya

4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre ve Play-off'tan gelecek olan 3 takım.

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