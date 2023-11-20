Haberler A Milli Futbol Takımı Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 8. ve son maçında Galler deplasmanına konuk oluyor. Ay-yıldızlılar, mücadeleden mağlup ayrılmadığı takdirde grubu lider olarak bitirecek. Teknik direktör Vincenzo Montella, Galler karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye'nin Galler maçı muhtemel 11'i...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 10:59
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Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında salı günü deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

HEDEF GRUBU LİDER BİTİRMEK

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor.

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

İşte Türkiye'nin Galler maçı muhtemel 11'i...

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

ALTAY BAYINDIR

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

FERDİ KADIOĞLU

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

OZAN KABAK

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

ZEKİ ÇELİK

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

İSMAİL YÜKSEK

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

SALİH ÖZCAN

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

ABDÜLKADİR ÖMÜR

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

İRFAN CAN KAHVECİ

Milliler liderlik aşkına! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

KENAN YILDIZ

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