Haberler A Milli Futbol Takımı Kemik sesleri geldi

Kemik sesleri geldi

Ay-yıldızlılar, Almanya ve Galler hazırlıklarına devam etti. Oyuncuların hırslı yapısı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Kemik sesleri geldi

Milli Takım, Almanya ve Galler maçlarının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Isınma koşuları ve kondisyon çalışması sonrası pas antrenmanı gerçekleştiren ay yıldızlılar ardından taktik program uyguladı. Sonrasında çift kale maçla devam edildi. Antrenman şut denemeleri ile sona ererken, çalışmalar sırasında oyuncular hayli hırslı oldukları gözlendi. Teknik patron Montella, zaman zaman çalışmaya müdahale ederek durdurup yapılması gerekenleri anlattı.

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A Milli Takımımız, Almanya ile oynayacağı özel maç için bugün yola çıkacak. Ay yıldızlılar, saat 16.00'da THY'ye ait özel uçakla Berlin'e giderek kampa girecek. Milli Takımımız son çalışmasını ise yarın yaparak hazırlıklarını tamamlayacak. İdman öncesi basın toplantısı olacak.

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