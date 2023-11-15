Haberler A Milli Futbol Takımı Salih Özcan: İnşallah lider olarak EURO 2024'e gideriz

Salih Özcan: İnşallah lider olarak EURO 2024'e gideriz

A Milli Futbol Takımı'nın orta sahası Salih Özcan, Almanya ve Galler ile oynanacak maçlar öncesi açıklamalarda bulundu. Özcan, “Montella hoca ile birlikte çok fazla taktiksel analiz yaptık. Takıma iyi geldi. İnşallah son maçımızda da 3 puanı alırız ve lider olarak turnuvaya geçeriz" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 18:31 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 18:41
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Salih Özcan: İnşallah lider olarak EURO 2024'e gideriz

A Milli Futbol Takımı 18 Kasım'da Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı ve 21 Kasım'da Galler ile oynayacağı EURO 2024 Elemeleri D Grubu son karşılaşması için hazırlıklarına devam ediyor. Ay-yıldızlılarda, antrenman öncesinde milli futbolcu Salih Özcan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Almanya ile deplasmanda karşılaşacak olmalarının kendisi için güzel bir duygu olduğunu belirten Salih Özcan, "Almanya'da yaşadığımdan dolayı benim için güzel bir duygu. Takım olarak ciddi ve önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Güzel bir test olacağını düşünüyorum. Almanya'da yaşayan Türkler için de güzel olacak, onların desteğini bekliyoruz. Fiziksel ve mental durumumuz iyi. Almanya maçının güzel bir maç olacağını, iyi bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"TAKIMDA KALİTE VAR"

Kaliteli bir takıma sahip olduklarını söyleyen Salih Özcan, "Montella hoca ile birlikte çok fazla taktiksel analiz yaptık. Takıma iyi geldi. Özellikle Hırvatistan maçında onlara dikkat ettik, başardık. Takımda kalite var. Taktik olarak iyi olan takımlara karşı, iyi durursak puanları alırız. İnşallah son maçımızda da 3 puanı alırız ve lider olarak turnuvaya geçeriz" ifadelerini kullandı.

"İSMAİL İLE BİRBİRİMİZİ İYİ TAMAMLADIK"

İsmail Yüksek ile yakaladıkları uyumun iyi olduğunu dile getiren Özcan, "İsmail ile maçta birbirimizi iyi tamamladık. İyi oynuyoruz. Özellikle son 2 maçta beraber iyi oynadık. Orta sahayı iyi kapattık. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki iki maçta da böyle oynarız. İsmail beni çok destekliyor ve yardım ediyor bana" şeklinde konuştu.

"EURO 2024'TE İYİ BİR TURNUVA ÇIKARTMAK İSTİYORUZ"

Kariyer hedefleri sorulan Salih Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben öyle şimdi gelecek 2, 3 seneye bakmıyorum. Çok şükür şu an iyi gidiyorum. Sakatlık yok. Takım olarak EURO 2024'te iyi bir turnuva çıkarmak istiyoruz. Şu anda onu düşünüyorum. Geleceği Allah bilir."

"ZOR BİR TURNUVA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Zor bir turnuvanın kendilerini beklediğini belirten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, şöyle konuştu:

"Heyecanlıyız. Zor bir turnuva olacağını düşünüyorum. Takımlar da iyi olacak. Bizim de takım olarak kendimize güvenmemiz lazım. Güçlü takımlara karşı sahada taktik olarak iyi olmamız gerekiyor. İyi bir şampiyona çıkartabileceğimizi düşünüyorum."

"MİLYONLARCA KİŞİNİN DESTEĞİNİ ORADA GÖRECEĞİZ"

EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenecek olmasıyla ilgili düşünceleri sorulan Salih Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim için başka bir duygu. Orda doğdum, büyüdüm. Bütün ailem orada. Ama Almanya'da yaşayan Türkler için de güzel bir duygu olacak.

Milyonlarca kişi orada oturuyor. İnşallah onların desteğini orada göreceğiz. Güzel bir turnuva olacak."

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