Turgay Demir Macaristan - Türkiye maçını yorumladı
Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...
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Ceza sahası içinde, altı pas civarında ya vurmaya geç kaldık, ya sırtımız kaleye dönük kaldı ya da bir feyk atıp rakibi yanıltmayı başaramadık. Birçoğunda da Macar kaleci Gulacsi'yi geçemedik.
Kaçan pozisyonların izlerken de "Semih olsa bunları atardı" demeden edemedik. Mert Müldür, Kenan Yıldız bana göre en iyilerimizdi, sonradan giren Arda Güler de öyle… Hakan Çalhanoğlu 30'dan vurdu Gulacsi çıkardı, bir de Kenan'a attığı harika pas var. Yılların tecrübesiyle çok daha fazlasını yapması lazım.
Montella'ın Enes'i ısrarla oynatması Milli Takım'a ne kazandırıyor bilemem ama antrenmana bile çıkarmadan U21'e gönderdiği Semih ve Ahmet nedeniyle toplumun güvenini büyük ölçüde kaybetti onu biliyorum.
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