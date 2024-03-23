Haberler A Milli Futbol Takımı Turgay Demir Macaristan - Türkiye maçını yorumladı

Turgay Demir Macaristan - Türkiye maçını yorumladı

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 09:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Turgay Demir Macaristan - Türkiye maçını yorumladı

TURGAY DEMİR - MACARİSTAN TORNİSTAN!

Neredeyse tüm futbol kamuoyu Semih Kılıçsoy'un son yıllarda kardelen gibi kar altından çıkan en büyük yeteneklerden biri olduğu konusunda hemfikirken, sen hazırlık maçında bile oynatmıyorsan, futbol adına anlatacağın hikayelerin hiçbir anlamı yok!

Turgay Demir Macaristan - Türkiye maçını yorumladı

Hele hele böyle bir maçta Arda Güler de yedek başlıyorsa sözün bittiği yeri bile geçmişiz demektir! Bu gençler nasıl öz güven kazanacak, özel maçta yedek kalırlarsa ne zaman oynayacaklar!?

Turgay Demir Macaristan - Türkiye maçını yorumladı

Montella sınıfta kaldı net! Macaristan son yıllarda yükselişte. Homojen bir yapıları var, herkes, her işin ucundan tutuyor… Bizim ise bireysel yıldızlarımız var, her biri çok önemli takımlarda oynuyorlar. Takım oyunu karşısında yıldız oyunu vardı dün gece Budapeşte'de… Takım oyunu kazandı…

Turgay Demir Macaristan - Türkiye maçını yorumladı

Ceza sahası içinde, altı pas civarında ya vurmaya geç kaldık, ya sırtımız kaleye dönük kaldı ya da bir feyk atıp rakibi yanıltmayı başaramadık. Birçoğunda da Macar kaleci Gulacsi'yi geçemedik.

Turgay Demir Macaristan - Türkiye maçını yorumladı

Kaçan pozisyonların izlerken de "Semih olsa bunları atardı" demeden edemedik. Mert Müldür, Kenan Yıldız bana göre en iyilerimizdi, sonradan giren Arda Güler de öyle… Hakan Çalhanoğlu 30'dan vurdu Gulacsi çıkardı, bir de Kenan'a attığı harika pas var. Yılların tecrübesiyle çok daha fazlasını yapması lazım.

Turgay Demir Macaristan - Türkiye maçını yorumladı

Montella'ın Enes'i ısrarla oynatması Milli Takım'a ne kazandırıyor bilemem ama antrenmana bile çıkarmadan U21'e gönderdiği Semih ve Ahmet nedeniyle toplumun güvenini büyük ölçüde kaybetti onu biliyorum.

DİĞER
Son dakika haberleri: Macaristan yenilgisinden sonra Montella’ya olay sözler! Semih Kılıçsoy kararı şok etkisi yaratmıştı: “Mantalite yıllardır aynı”
Geri sayım! AK Parti'den Büyük Ankara mitingi
F.Bahçe o transfer için devlerle yarışta!
F.Bahçe'de büyük sorun! Eğer ligden çekilirlerse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O ismi övdü! "Beklentilerin çok üstünde..."
Montella: Maçın hakkı bu değildi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 Mart rakamları
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji duyurdu: Planlar yapılsın!
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA |Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 23 Mart son depremler
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O ismi övdü! "Beklentilerin çok üstünde..." O ismi övdü! "Beklentilerin çok üstünde..." 09:46
TFF'den Süper Kupa açıklaması! Oynanacak tarih... TFF'den Süper Kupa açıklaması! Oynanacak tarih... 09:14
Flaş sözler! "Montella sınıfta kaldı" Flaş sözler! "Montella sınıfta kaldı" 09:06
Attila Szalai'den Fenerbahçe sözleri! Attila Szalai'den Fenerbahçe sözleri! 08:52
Bugün kimin maçı var? 23 Mart Cumartesi Bugün kimin maçı var? 23 Mart Cumartesi 08:38
Fenerbahçe sonunu getiremedi! Fenerbahçe sonunu getiremedi! 01:50
Daha Eski
Ümitlerimiz galip! Ümitlerimiz galip! 01:49
Macaristan tornistan! Macaristan tornistan! 01:46
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:45
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:44
Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! 00:08
Salih Özcan G.Saray'a! Almanlar duyurdu Salih Özcan G.Saray'a! Almanlar duyurdu 00:08