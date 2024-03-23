Turgay Demir Macaristan - Türkiye maçını yorumladı

Ceza sahası içinde, altı pas civarında ya vurmaya geç kaldık, ya sırtımız kaleye dönük kaldı ya da bir feyk atıp rakibi yanıltmayı başaramadık. Birçoğunda da Macar kaleci Gulacsi'yi geçemedik.

Kaçan pozisyonların izlerken de "Semih olsa bunları atardı" demeden edemedik. Mert Müldür, Kenan Yıldız bana göre en iyilerimizdi, sonradan giren Arda Güler de öyle… Hakan Çalhanoğlu 30'dan vurdu Gulacsi çıkardı, bir de Kenan'a attığı harika pas var. Yılların tecrübesiyle çok daha fazlasını yapması lazım.