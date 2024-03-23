Haberler A Milli Futbol Takımı Macaristan - Türkiye maçına Martin Adam damgası!

Macaristan - Türkiye maçına Martin Adam damgası!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan'la deplasmanda oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu hazırlık karşılaşmasına ev sahibi ekibin golcüsü Martin Adam damga vurdu. Adam, fiziği ile dikkatleri üzerine çekti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 10:12
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Macaristan - Türkiye maçına Martin Adam damgası!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler zorlu maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Macaristan - Türkiye müsabakasının ardından en çok konuşulan isim ise ev sahibi takımın formasını giyen Martin Adam'dı.

Oyuna 80. dakikada dahil olan 29 yaşındaki forvet fiziğiyle gündem oldu. 1.91 boyundaki santrforun kilolu hali ve diğer oyunculardan farklı görüntüsü büyük ilgi gördü.

Güney Kore Ligi takımlarından Ulsan HD FC'de forma giyen Martin Adam, bu sezon 11 maça çıkmış ve 7 gol kaydetmişti. Öte yandan Martin Adam'ın adı geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig takımlarıyla da anılmıştı.

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