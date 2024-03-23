Macaristan - Türkiye maçına Martin Adam damgası!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler zorlu maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Macaristan - Türkiye müsabakasının ardından en çok konuşulan isim ise ev sahibi takımın formasını giyen Martin Adam'dı.

Oyuna 80. dakikada dahil olan 29 yaşındaki forvet fiziğiyle gündem oldu. 1.91 boyundaki santrforun kilolu hali ve diğer oyunculardan farklı görüntüsü büyük ilgi gördü.

Güney Kore Ligi takımlarından Ulsan HD FC'de forma giyen Martin Adam, bu sezon 11 maça çıkmış ve 7 gol kaydetmişti. Öte yandan Martin Adam'ın adı geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig takımlarıyla da anılmıştı.