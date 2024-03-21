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A Milli Futbol Takımımız Macaristan'a gitti!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maç için Budapeşte'ye gitti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 16:57
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A Milli Futbol Takımımız Macaristan'a gitti!

A Milli Futbol Takımı, yarın özel maçta karşılaşacağı Macaristan mücadelesi için Budapeşte'ye hareket etti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen milli takım kafilesi, kendilerini bekleyen özel uçakla Macaristan'a gitti.

Kafileye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile yöneticiler eşlik etti.

Macaristan'la yarın TSİ 22.45'te oynanacak müsabakanın ardından bu ülkede hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek A Milli Futbol Takımı, 25 Mart Pazartesi günü Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket edecek. Milliler 26 Mart'ta Avusturya ile oynanacak özel maçın ardından Türkiye'ye dönecek.

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