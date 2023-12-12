Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella, Halil Umut Meler’in yaşadığı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı

Vincenzo Montella, Halil Umut Meler’in yaşadığı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 15:13
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Vincenzo Montella, Halil Umut Meler’in yaşadığı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında dün oynanan Süper Lig maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e fiziksel saldırıda bulundu. Yaşanan bu saldırı sonrasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella kınama mesajı yayımladı. Montella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün akşam oynanan Süper Lig karşılaşmasının sonunda, FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan vahşi saldırıyı nefretle kınıyorum. Üzülerek takip ettiğim bu görüntülerin bir daha yaşanmamasını diliyor, sporda şiddetin asla yerinin olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meler'e acil şifalar diliyorum, yaşanan bu olayda hakemlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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