Tatsız prova

A Milli Futbol Takımımız, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi ilk hazırlık maçını Macaristan ile oynadı. Son 12 resmi maçını kaybetmeyen rakibiyle deplasmanda karşılaşan ay-yıldızlılarımız, etkili bir oyun ortaya koyup net fırsatlar kaçırsa da rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçta ilk etikil atak Millilerimizden geldi. 6'da Orkun'un ceza sahası ön çizgisi üzerinden çektiği şutta, top az farkla dışarı çıktı. 18'de Yunus'un pasında Kenan sert vurdu. Kaleci Gulacsi iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. 33'te Sallai gelişine vurdu, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 41'de Kenan Yıldız'ın pasında Hakan gelişine sert vurdu kaleci topu tuttu ve devre 0-0 bitti.

ŞANSSIZ BİR PENALTI

Rakibimiz Macaristan, ikinci yarıya penaltıyla başladı. Szoboszlai'nin serbest vuruşunda Lang'dan seken top ceza sahasında Enes Ünal'ın koluna çarptı. Hakem penaltıyı verdi. Atışı kullanan Szoboszlai golü attı. 53'te Hakan Çalhanoğlu'nun füzesini kaleci zorlukla çıkardı. 71'de Hakan'ın milimetrik pasında Kenan karşı karşıya pozisyonda fırsatı kaçırdı. 75'te Ozan Kabak'ın şutu az farkla dışarı çıktı. 90'da Macaristan Schafer ile ağlarımızı sarstı, gol VAR'dan iptal edildi. 90+4'te Arda Güler'in uzaktan şutu az farkla auta gitti. A Millilerimiz, Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.

"OYUNDAN MEMNUNUM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç sonunda şunları söyledi: "Doğru yoldayız. Genel olarak performansımızdan memnunum. Taktiksel anlamda zor bir maçtı. İlk yarı 2-3 net fırsatımız vardı. Oyuncularımız plana sadık kaldı. Sahada iyi bir duruş sergiledik. Üzüldüğümüz tek konu sonucun böyle olması. Çünkü maçın hakkı bu değildi. İkinci yarı yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynadık. İkinci yarı çok fazla gol pozisyonuna girdik sadece gol atamadık.

ARDA GÜLER SAHADA

A Milli Takım'da dün en çok tartışılan konulardan biri Arda Güler'in ilk 11'de yer almamasıydı. Konu maç önü Montella'ya soruldu. İtalyan hoca, "Dürüst olmak gerekirse problem yokken problem yaratmak istiyormuşuz gibi geliyor bana. Arda Güler görmek istediğim bir futbolcu ve muhtemelen bir sonraki maçta olacak. Duygusal değil mantıklı olmamız gerekiyor. Herkesi değerlendirmek istiyoruz" dedi. Real Madrid'li genç yıldız 61'de Orkun Kökçü'nün yerine oyuna girdi.

ÇALHANOĞLU ALTINTOP'U GEÇTİ

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 8. sıraya yükseldi. Macaristan maçıyla 83. kez A Milli Takım formasını giyen Hakan, 82 kez görev alan Hamit Altıntop'u geride bıraktı. Bu alanda zirvede 120 maçla Rüştü Reçber bulunuyor.

RIDVAN YILMAZ SAKATLANDI

Milli Takımımızda Macaristan maçının 26'ncı dakikasında sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz oyuna devam edemedi. Ferdi Kadıoğlu'nun çıkarılmasının ardından milli takıma davet edilen Rangers'lı genç sol bek, 26'da sol üst adalesini tutarak kenara geldi. Rıdvan Yılmaz, oyuna devam edemezken yerine 27'nci dakikada Mert Müldür dahil oldu.

KADRODA TAM 9 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Vincenzo Montella, Galler ile oynanan EURO 2024 Eleme grubu son karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti. O maçtan sadece Samet Akaydın ve İsmail Yüksek ilk 11'de sahaya çıktı. İtalyan hoca, dün Mert, Zeki, Ozan, Rıdvan, Hakan, Orkun, MILLI takım kampında Semih Yunus, Kenan ve Enes'e şans verdi.

ERSEN MARTİN UNUTULMADI

A Milli Takım, vefat eden eski milli oyuncu Ersen Martin'i unutmadı. Ay-yıldızlı futbolcular, Ersen Martin'in anısına Macaristan maçına kollarına taktıkları siyah bantla çıktı. Millileri, Macaristan'da Türk taraftarlar yalnız bırakmadı. Puskas Arena'nın az sayıda taraftar Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.