A Milli Takım Macaristan karşısında!

A Milli Futbol Takımı, Haziran ayında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, yarın Macaristan, 26 Mart'ta ise Avusturya'nın konuğu olacak.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesinde hazırlık maçlarına Macaristan deplasmanında başlıyor. Puskas Arena'da yarın TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski düdük çalacak. Frankowski'nin yardımcılıklarını ise Marcin Boniek ve Jakup Winkler üstlenecek. Macaristan maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak milliler, daha sonra maç için Macaristan'a hareket edecek.

4 FUTBOLCU İLK KEZ ADAY KADROYA DAHİL EDİLDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hazırlık maçlarının kadrosuna 4 futbolcuyu ilk kez çağırdı. Almanya Bundesliga 2'de Nürnberg formasıyla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın ve Ajax'ta bu sezon düzenli olarak forma giymeye başlayan Ahmetcan Kaplan, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna ilk kez dahil edilme sevinci yaşadı.

ARDA GÜLER VE ENES ÜNAL YENİDEN KADRODA

A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal ve Arda Güler, uzun sürenin ardından yeniden kadroya döndü. Geçtiğimiz sezon takımında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan Enes Ünal, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan ile Bursa'da oynanan karşılaşmada görev almıştı.

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de uzun sürenin ardından milli takım kadrosunda kendine yer buldu. Yeni takımında yaşadığı sakatlıklar sonrasında milli takım formasından da uzak kalan 19 yaşındaki genç yıldız, 9 aylık aranın ardından milli takıma döndü. Arda Güler son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynanan karşılaşmada görev almıştı.

AY-YILDIZLILAR, HAFTA BAŞINA KADAR MACARİSTAN'DA KAMP YAPACAK

Macaristan karşılaşması için bugün bu ülkeye ulaşacak olan milliler, hazırlık maçının ardından yurda geri dönmeyecek. Ay-yıldızlılar; Avusturya maçının hazırlıklarını, Macaristan'da yapacağı 3 günlük kamp ile sürdürecek. Milliler, 25 Mart Pazartesi günü Avusturya'ya geçecek.

ADAY KADROYA SON OLARAK ABDÜLKERİM BARDAKCI EKLENDİ

A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya son olarak dün akşam Abdülkerim Bardakcı dahil edildi. Daha önce Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılmasının ardından yerlerine Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın çağırılmıştı. Bu iki ismin ardından Abdülkerim Bardakcı da dün akşam Macaristan ve Avusturya maçının kadrolarına dahil edildi.

İKİ RAKİP DE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Milli takımın hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Macaristan ve Avusturya, Haziran ayında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Elemeleri namağlup şekilde bitiren Macaristan, şampiyonada İsviçre, Almanya ve İskoçya ile mücadele edecek. Şampiyona elemelerini ikinci sırada tamamlayan Avusturya ise Hollanda, Fransa ve A Yolu Play-Off galibi ile karşı karşıya gelecek.