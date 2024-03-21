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A Milli Takım Macaristan'a hazır!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 12:27
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A Milli Takım Macaristan'a hazır!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Macaristan ile başkent Budapeşte'de karşılaşacak A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Kadroya dahil edilen ve dün kampa katılan Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı da takımla ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesinde teknik direktör Montella oyuncularla saha ortasında kısa bir toplantı yaptı.

Koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde de taktik çalışma gerçekleştirildi.

A Milli Takım, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek. Milliler, TSİ 19.00'da mücadelenin oynanacağı Puskas Arena'da basına kapalı olarak yürüyüş yapacak. TSİ 19.30'da teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Zeki Çelik, basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Maç yarın TSİ 22.45'te başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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