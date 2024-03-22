Haberler A Milli Futbol Takımı Macaristan - Türkiye maçı CANLI İZLE | Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda?

Macaristan - Türkiye maçı CANLI İZLE | Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda?

2024 yazında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'mız, turnuva hazırlıkları kapsamında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Macaristan - Türkiye maçı için taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 21:40 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 21:46
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Macaristan - Türkiye maçı CANLI İZLE | Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda?

Türkiye, hazırlık maçında Puskas Arena'da Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Macaristan - Türkiye maçı 22 Mart Cuma günü saat 22.45'te başladı. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

Macaristan: Gulacsi, Lang, Balogh, Szalai, Nego, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

Türkiye: Mert, Zeki, Samet, Ozan, Rıdvan, İsmail, Hakan, Orkun, Yunus, Kenan, Enes.

ARDA GÜLER VE ENES ÜNAL YENİDEN KADRODA

A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal ve Arda Güler, uzun sürenin ardından yeniden kadroya döndü. Geçtiğimiz sezon takımında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan Enes Ünal, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan ile Bursa'da oynanan karşılaşmada görev almıştı. Öte yandan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de uzun sürenin ardından milli takım kadrosunda kendine yer buldu. Yeni takımında yaşadığı sakatlıklar sonrasında milli takım formasından da uzak kalan 19 yaşındaki genç yıldız, 9 aylık aranın ardından milli takıma döndü. Arda Güler son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynanan karşılaşmada görev almıştı.

ADAY KADROYA SON OLARAK ABDÜLKERİM BARDAKCI EKLENDİ

A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya son olarak dün akşam Abdülkerim Bardakcı dahil edildi. Daha önce Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılmasının ardından yerlerine Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın çağırılmıştı. Bu iki ismin ardından Abdülkerim Bardakcı da Macaristan ve Avusturya maçının kadrolarına dahil edildi.

İKİ RAKİP DE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Milli takımın hazırlık maçlarındaki rakipleri Macaristan ve Avusturya, Haziran ayında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Elemeleri namağlup şekilde bitiren Macaristan, şampiyonada İsviçre, Almanya ve İskoçya ile mücadele edecek. Şampiyona elemelerini ikinci sırada tamamlayan Avusturya ise Hollanda, Fransa ve A Yolu Play-Off galibi ile karşı karşıya gelecek.

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