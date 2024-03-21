Macaristan'da Peter Gulacsi: Türkiye çok büyük bir güce sahip!

Macaristan, hazırlık maçında yarın Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Macaristan Milli Takımı kalecisi Peter Gulacsi açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Türk futbolu hakkında konuşarak başlayan Peter Gulacsi, "Türk A Milli Takımı son dönemde çok gelişti. Özellikle Montella takıma geldikten sonra. Türkiye futbolu ve milli takımı çok büyük bir güce sahip. Son dönemde çok düzgün ve disiplinli oynuyorlar. Ben kulübümde Beşiktaş ile de oynadım. O takımda milli takımda da oynayan oyuncular çok yetenekli ve iyi sporcular. Aynı zamanda Bundesliga'da da çok fazla Türk oyuncu oynuyor" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA KOLAY BİR GRUP YOK"

Avrupa Şampiyonası'ndaki gruplarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gulacsi, "Avrupa Şampiyonası'nda kolay bir grup yok. Her takım çok güçlü ve yetenekli. Bizim grubumuzda 3 farklı tarzda takım yer alıyor. Almanya çok agresif bir takım, İsviçre çok modern bir futbol oynuyor, İskoçya'da da çok yetenekli Premier Lig'de oynayan oyuncular var. Bu ay 2 hazırlık maçımız olacak ondan sonra bir kampımız daha olacak. Haziran ayında da 2 hazırlık maçımız var. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"YARINKİ MAÇ BAMBAŞKA OLACAK"

Yarın kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Gulacsi, "Son yıllarda Türkiye'ye karşı pek çok maç oynadık ama yarınki maç bambaşka olacak. Biz çok büyük bir tutku ve kararlı şekilde oynamayı düşünüyoruz. Yarınki maçta antrenmanlarda çalıştığımız oyunları oynamaya çalışacağız. Umarım yarın da kazanmak için elimizden geleni yaparız" diyerek sözlerini noktaladı.