Haberler A Milli Futbol Takımı Macaristan'da Marco Rossi: Türkiye maçı önemli bir prova olacak!

Macaristan'da Marco Rossi: Türkiye maçı önemli bir prova olacak!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Macaristan'ın teknik direktörü Marco Rossi açıklamalarda bulundu ve "Katılacağımız Avrupa Şampiyonası için önemli bir prova olacak." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 17:22
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Macaristan'da Marco Rossi: Türkiye maçı önemli bir prova olacak!

Hazırlık maçında yarın sahasında Türkiye'yi konuk edecek Macaristan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi, Türkiye ile oynayacakları karşılaşmanın, katılacakları Avrupa Şampiyonası için çok iyi bir prova olacağını söyledi.

Marco Rossi, karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena'da düzenlenen basın toplantısına kaleci Peter Gulacsi ile katıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı yakından tanıdığına dikkati çeken Rossi, "Montella Türkiye'de göreve geldiğinden bu yana çok iyi performans gösteriyor. Türkiye çok modern ve agresif bir şekilde futbol oynuyor. Çok yetenekli ve ofansif oynayan oyunculara sahipler. İtalyan teknik direktörler için bu tutku çok önemli. Biz bu maçı önemli bir test olarak görüyoruz. Katılacağımız Avrupa Şampiyonası için önemli bir prova olacak." dedi.

Rossi, "Türkiye ve Macaristan EURO 2024'de sürpriz yapabilir mi?" sorusuna, "Macaristan 1950'de altın jenerasyonu yaşadı. Ondan sonra da zaman zaman iyi performanslar gösterdi. Son olarak 1986'da Dünya Kupası'na katıldık. Bu Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan ve Türkiye sürpriz takımlar olabilir. Özellikle Türkiye'den bahsediyorsak Türkiye büyük bir sürpriz yapabilir. Macaristan için ise böyle bir başarı için çok iyi performans göstermemiz gerek." yanıtını verdi.

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