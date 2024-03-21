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Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alan Ahmetcan Kaplan ile Semih Kılıçsoy'un, Ümit Milli Takım Kadrosu'na dahil edildiğini duyurdu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 15:05
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Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alan Ahmetcan Kaplan ile Semih Kılıçsoy'un, Ümit Milli Takım Kadrosu'na dahil edildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

A Milli Takım kadrosunda bulunan futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.

A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamaya istinaden, iki futbolcumuz A Milli Takımımızın Macaristan ile oynanacak özel maç için Budapeşte'ye hareketinden önce, İstanbul'daki hazırlıklarına devam eden Ümit Milli Takımımızın kampına katılacak.

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