Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım kadrosuna çağrıldı

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takımımızın Macaristan ve Avusturya ile oynacağı özel maçların kadrosuna dahil edildi.
Konuyla ilgili Türkikte Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi.
29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katılacak.
29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katılacak.