Haberler A Milli Futbol Takımı Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım kadrosuna çağrıldı

Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım kadrosuna çağrıldı

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım'ın kadrosuna çağrıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 16:55 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 17:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım kadrosuna çağrıldı

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takımımızın Macaristan ve Avusturya ile oynacağı özel maçların kadrosuna dahil edildi.

Konuyla ilgili Türkikte Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi.

29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katılacak.

DİĞER
Kritik karşılaşmada şok eden olay: Fenerbahçe maçında sevinçten bayıldı!
CHP'nin "para kuleleri" skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP'li belediyelerle ilişkisi ne?
Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!
G.Saray Beşiktaş'ın istediği yıldızı getiriyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella'dan Arda Güler'e! "İşte böyle evlat"
A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu!
ŞOK AKTÜEL KATALOĞU | 20-26 Mart ŞOK indirimli ürünler listesi
EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER MART 2024 | Evde bakım maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak?
TAVUKLU PİDE DOLMASI TARİFİ | Tavuklu pide dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı 17:16
G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı 16:55
Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! 16:48
Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması! Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması! 16:19
Olaylı maçta 2 taraftar tutuklandı Olaylı maçta 2 taraftar tutuklandı 16:06
Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor 14:49
Daha Eski
Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! 15:17
Erden Timur'un acı günü! Erden Timur'un acı günü! 15:17
Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri! Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri! 15:29
Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman? Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman? 15:35
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 15:38
Beşiktaş milli arada 2 maç yapacak Beşiktaş milli arada 2 maç yapacak 15:57