Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım kadrosuna çağrıldı

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takımımızın Macaristan ve Avusturya ile oynacağı özel maçların kadrosuna dahil edildi.

Konuyla ilgili Türkikte Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: