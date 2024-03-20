A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler'e! "İşte böyle evlat"

Real Madrid'de sakatlığını atlatmasının ardından süre bulmaya başlayan Arda Güler, A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi. Genç yıldız antrenmanda Montella'yı mest etti.

Defensa Central'de yer alan haberde, "Türkiye'nin son antrenmanı özellikle dikkat çekiciydi çünkü Vincenzo Montella, Arda Güler ile yüz yüze konuşmak için tüm çalışmaları durdurdu. Montella, Arda Güler'in hücum hattındaki oyun becerilerinin altını çizdi" denildi.