A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler'e! "İşte böyle evlat"
Son dakika spor haberleri... Avusturya ve Macaristan'la hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın, idman sırasında Arda Güler'e övgüler yağdırdığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
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Montella'nın tüm takımın önünde Arda Güler'e övgüler yağdırdığı belirtilen haberde, "Antrenman sırasında Güler, oyunu kendisi bitirip kaleye şut atabilecekken topu başka bir takım arkadaşına vermeye karar verdi. Bu özellik, Güler'i Valdebebas'ta antrenman yaparken görmüş olan Montella'yı memnun etmişe benziyor" ifadelerine yer verildi.
Haberde Montella'nın bu hareketinin ardından Arda'ya "İşte böyle evlat" diye bağırıp motive ettiği belirtildi.
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