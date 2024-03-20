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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler'e! "İşte böyle evlat"

Son dakika spor haberleri... Avusturya ve Macaristan'la hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın, idman sırasında Arda Güler'e övgüler yağdırdığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 11:01
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler'e! "İşte böyle evlat"

Real Madrid'de sakatlığını atlatmasının ardından süre bulmaya başlayan Arda Güler, A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi. Genç yıldız antrenmanda Montella'yı mest etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler'e! "İşte böyle evlat"

Milliyet'in İspanyol basınından aktardığı habere göre Arda Güler, A Milli Takım'ın son antrenmanına performansıyla damga vurdu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler'e! "İşte böyle evlat"

Defensa Central'de yer alan haberde, "Türkiye'nin son antrenmanı özellikle dikkat çekiciydi çünkü Vincenzo Montella, Arda Güler ile yüz yüze konuşmak için tüm çalışmaları durdurdu. Montella, Arda Güler'in hücum hattındaki oyun becerilerinin altını çizdi" denildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler'e! "İşte böyle evlat"

Montella'nın tüm takımın önünde Arda Güler'e övgüler yağdırdığı belirtilen haberde, "Antrenman sırasında Güler, oyunu kendisi bitirip kaleye şut atabilecekken topu başka bir takım arkadaşına vermeye karar verdi. Bu özellik, Güler'i Valdebebas'ta antrenman yaparken görmüş olan Montella'yı memnun etmişe benziyor" ifadelerine yer verildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler'e! "İşte böyle evlat"

Haberde Montella'nın bu hareketinin ardından Arda'ya "İşte böyle evlat" diye bağırıp motive ettiği belirtildi.

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