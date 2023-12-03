En az yarı final hedefliyoruz

2024 grup kurası çekilişine katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de katıldı. Büyükekşi kurada önce rakipleri sonra da şansımızı değerlendirdi. Büyükekşi "Portekiz futbolda çok önemli bir ülke. Özel maçlar dışında onları hiç yenemedik. Bu dönemde ilkleri yaşadık. 72 yıl sonra Almanya'yı Almanya'da yendik. Umarım Portekiz'i de yeneriz. Çekya da önemli bir rakip" dedi. Büyükekşi "2008'den beri başarımız yok. İnşallah gruptan çıkarız ve sonra belki yarı final, belki daha fazlası... Başarmak için çalışmalıyız" diye konuştu.
12. GÜCÜMÜZ TARAFTARIMIZ
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi şunları söyledi: "Gençlerimiz güzel bir sezon geçiriyorlar. Umarım sakatlık olmadan bu şekilde devam ederler. Son 2 maçta 7 eksiğimiz vardı. Onlar da bu turnuvada aramızda olacaklar. Bir diğer avantajımız turnuvanın Almanya'da olması. Berlin'deki hazırlık maçında tribünde 72 bin kişi vardı. Türkler stadyumu dolduracak. Son maç Hamburg'ta. Taraftarımız da 12. gücümüz olacak.
A GRUBU
ALMANYA
MACARİSTAN
İSVİÇRE
B GRUBU
İSPANYA
ARNAVUTLUK
HIRVATİSTAN
İTALYA
C GRUBU
SLOVENYA
SIRBİSTAN
D GRUBU
AVUSTURYA
HOLLANDA
PLAY-OFF
E GRUBU
ROMANYA
SLOVAKYA
PLAY-OFF
F GRUBU
EURO 2024
PORTEKİZ
TÜRKIYE
ÇEKYA
PLAY-OFF