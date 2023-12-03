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En az yarı final hedefliyoruz

TFF Başkanı Büyükekşi: Avrupa’nın en genç takımıyız. İnşalah bu gruptan çıkarız. Yarı final belki de daha fazlasını hedefliyoruz.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
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En az yarı final hedefliyoruz

2024 grup kurası çekilişine katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de katıldı. Büyükekşi kurada önce rakipleri sonra da şansımızı değerlendirdi. Büyükekşi "Portekiz futbolda çok önemli bir ülke. Özel maçlar dışında onları hiç yenemedik. Bu dönemde ilkleri yaşadık. 72 yıl sonra Almanya'yı Almanya'da yendik. Umarım Portekiz'i de yeneriz. Çekya da önemli bir rakip" dedi. Büyükekşi "2008'den beri başarımız yok. İnşallah gruptan çıkarız ve sonra belki yarı final, belki daha fazlası... Başarmak için çalışmalıyız" diye konuştu.

12. GÜCÜMÜZ TARAFTARIMIZ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi şunları söyledi: "Gençlerimiz güzel bir sezon geçiriyorlar. Umarım sakatlık olmadan bu şekilde devam ederler. Son 2 maçta 7 eksiğimiz vardı. Onlar da bu turnuvada aramızda olacaklar. Bir diğer avantajımız turnuvanın Almanya'da olması. Berlin'deki hazırlık maçında tribünde 72 bin kişi vardı. Türkler stadyumu dolduracak. Son maç Hamburg'ta. Taraftarımız da 12. gücümüz olacak.

A GRUBU

ALMANYA

MACARİSTAN

İSKOÇYA

İSVİÇRE

B GRUBU

İSPANYA

ARNAVUTLUK

HIRVATİSTAN

İTALYA

C GRUBU

İNGİLTERE

DANİMARKA

SLOVENYA

SIRBİSTAN

D GRUBU

FRANSA

AVUSTURYA

HOLLANDA

PLAY-OFF

E GRUBU

BELÇİKA

ROMANYA

SLOVAKYA

PLAY-OFF

F GRUBU

EURO 2024

PORTEKİZ

TÜRKIYE

ÇEKYA

PLAY-OFF

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