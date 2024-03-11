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A Milli Takım'ın rakibi Avusturya'nın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın 26 Mart'ta deplasmanda özel maçta karşılaşacağı rakibi Avusturya'nın aday kadrosu açıklandı. | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 21:57
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A Milli Takım'ın rakibi Avusturya'nın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın 26 Mart'ta deplasmanda özel maçta karşılaşacağı rakibi Avusturya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Ralf Rangnick tarafından belirlenen aday kadroda 26 futbolcu yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, 26 Mart Salı günü Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaşacak. Müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak. Ay-yıldızlılar ile karşılaşacak Avusturya'da aday kadro açıklandı.

Teknik Direktör Ralf Rangnick'in belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Alexander Schlager (FC Salzburg), Patrick Pentz (Brndby IF), Tobias Lawal (LASK)

Defans: Stefan Posch (Bologna FC 1909), Stefan Leiner (Borussia Mönchengladbach), Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05), Kevin Danso (RC Lens), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Flavius Daniliuc (FC Salzburg), Leopold Querfeld (SK Rapid Wien), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach)

Orta Saha: Konrad Laimer (FC Bayern München), Christoph Lang (SK Rapid Wien), Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim), Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Muhammed Cham (Clermont Foot 63), Andreas Weimann (West Bromwich Albion FC), Romano Schmid (SV Werder Bremen), Matthias Seidl (SK Rapid Wien), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg), Alexander Prass (SK Sturm Graz)

Forvet: Maximilian Entrup (TSV Hartberg), Michael Gregoritsch (SC Freiburg)

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