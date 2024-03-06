Haberler A Milli Futbol Takımı Macaristan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

Macaristan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü deplasmanda Macaristan ile yapacağı özel maçın genel bilet satışı başladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 15:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Macaristan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü deplasmanda Macaristan ile yapacağı özel maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından ad, soyad, TC kimlik/ pasaport no ve iletişim bilgileri ile alınabilecek, satışlarda Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Açıklamada, misafir tribün bilet fiyatlarının konumuna göre 400 ve 800 lira olarak belirlendiği bilgisi de yer aldı.

DİĞER
51'lik güzel Defne Samyeli'nin cüretkar asansör pozları dudak uçuklattı! Çinli araştırmacılar bile peşine düşmüştü...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Malatya mitinginde önemli açıklamalar
"Sportif rekabet mi, çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz?"
Aslan'a Aurier'den kötü haber! Dönüşü...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EURO 2024 için geri sayım!
Can Uzun milli takım tercihini açıkladı!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (6 Mart Çarşamba)
METEOROLOJİ'DEN O İLLERE UYARI | ⛈ Kuvvetli geliyor! Günlerce esir alacak (6 Mart hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe US Gilloise maçı için Belçika'ya geldi! F.Bahçe US Gilloise maçı için Belçika'ya geldi! 16:48
Kayserispor'da Hatayspor mesaisi sürüyor! Kayserispor'da Hatayspor mesaisi sürüyor! 16:23
Luyindama'ya şok! Transferi olmadı Luyindama'ya şok! Transferi olmadı 16:20
VakıfBank evinde hata yapmadı! VakıfBank evinde hata yapmadı! 16:19
"Sportif rekabet mi, çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz?" "Sportif rekabet mi, çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz?" 15:58
Macaristan-Türkiye maçının bilet satışı başladı Macaristan-Türkiye maçının bilet satışı başladı 15:46
Daha Eski
Alexander Blessin'den F.Bahçe açıklaması! Alexander Blessin'den F.Bahçe açıklaması! 15:39
Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları! Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları! 15:26
Jesus dünya rekoru kırmaya çok yakın! Jesus dünya rekoru kırmaya çok yakın! 15:13
Bayern Münih'e Sacha Boey'den güzel haber! Bayern Münih'e Sacha Boey'den güzel haber! 15:06
Beşiktaş'ta Gaziantep mesaisi! Al-Musrati... Beşiktaş'ta Gaziantep mesaisi! Al-Musrati... 15:00
F.Bahçe'den 1959 öncesiyle ilgili açıklama! F.Bahçe'den 1959 öncesiyle ilgili açıklama! 14:57