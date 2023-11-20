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Milliler Galler ile 9. kez karşı karşıya gelecek

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız 21 Kasım Salı günü, Galler ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu maçla beraber Galler ile 9. kez karşılaşmış olacak. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 16:10
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Milliler Galler ile 9. kez karşı karşıya gelecek

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında 21 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Galler'le 9. kez rakip olacak.

Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 3'ü Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 8 maçta 9 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

SAMSUN'DA GALİBİYET

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 19 Haziran 2023'te EURO 2024 elemeleri 4. maçında Samsun'da karşı karşıya geldi.

Milli takım mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.

GERİDE KALAN MAÇLAR

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Tarih

  • Yer

  • Organizasyon

  • Sonuç

  • 19.06.2023

  • Samsun

  • Avrupa Şampiyonası Elemeleri

  • 2-0

  • 16.06.2021

  • Bakü

  • EURO 2024

  • 0-2

  • 20.08.1997

  • İstanbul

  • Dünya Kupası Elemeleri

  • 6-4

  • 14.12.1996

  • Cardiff

  • Dünya Kupası Elemeleri

  • 0-0

  • 25.03.1981

  • Ankara

  • Dünya Kupası Elemeleri

  • 0-1

  • 15.10.1980

  • Cardiff

  • Dünya Kupası Elemeleri

  • 0-4

  • 21.11.1979

  • İzmir

  • Avrupa Şampiyonası Elemeleri

  • 1-0

  • 29.11.1978

  • Wrexham

  • Avrupa Şampiyonası Elemeleri

  • 0-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

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