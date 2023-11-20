Milliler Galler ile 9. kez karşı karşıya gelecek

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında 21 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Galler'le 9. kez rakip olacak.
Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.
Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 3'ü Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 8 maçta 9 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.
SAMSUN'DA GALİBİYET
Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 19 Haziran 2023'te EURO 2024 elemeleri 4. maçında Samsun'da karşı karşıya geldi.
Milli takım mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.
GERİDE KALAN MAÇLAR
İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
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Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.